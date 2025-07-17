Обережно, меню: ці продукти найчастіше викликають отруєння в ресторанах

Топ-5 продуктів, що найчастіше викликають отруєння

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) та інших органів охорони здоров'я, деякі продукти стабільно очолюють списки джерел харчових отруєнь.

М'ясо птиці (курка, індичка)

Сира птиця часто забруднена бактеріями Salmonella та Campylobacter. Недостатня термічна обробка (недосмажена курка, погано проварений бульйон) або перехресне забруднення (використання однієї дошки для сирої та готової птиці) – найпоширеніші причини отруєнь.

Ризик у ресторані: страви з курки, особливо смажена курка, нагетси, салати з куркою, де може бути недостатня температура приготування або охолодження.

Яйця та продукти з ними

Яйця можуть бути заражені сальмонелою всередині або на шкаралупі. Особливий ризик несуть страви, що містять сирі або недостатньо термічно оброблені яйця.

Ризик у ресторані: десерти з кремом (тірамісу, заварні тістечка), майонез домашнього приготування, голландський соус, деякі види соусів для салатів, яйця Бенедикт з рідким жовтком, сирники або омлети, що не пройшли достатню термічну обробку.

Свіжий приклад - отруєння у Львові, де підозрюють в інфекції яйця у десертах.

Морепродукти (риба, устриці, мідії)

Морепродукти швидко псуються, якщо порушуються умови зберігання. Сирі або недостатньо термічно оброблені молюски (устриці, мідії) можуть містити норовіруси або бактерії. Деякі види риб можуть викликати отруєння (наприклад, скомбротоксикоз від зіпсованої риби з високим вмістом гістаміну).

Ризик у ресторані: суші, сашимі, устриці, мідії у соусі (якщо вони були погано приготовлені або зберігалися), риба гарячого копчення.

Листова зелень та овочі (салати, шпинат, капуста)

Ці продукти часто вживаються сирими і можуть бути забруднені бактеріями (E. coli, сальмонела) через забруднену воду для поливу, гній або через руки працівників, які не дотримувалися гігієни. Навіть якщо овочі миють, не завжди вдається видалити всі бактерії з рельєфної поверхні листя.

Ризик у ресторані: салати зі свіжої зелені, овочеві нарізки, салати з капусти, руколи, шпинату, які не пройшли термічну обробку.

Готові страви та страви з рису

Це особливо стосується страв, які готуються заздалегідь, охолоджуються, а потім розігріваються. Рис, наприклад, може містити спори бактерії Bacillus cereus, яка виживає при варінні. Якщо приготований рис повільно остигає і тривалий час знаходиться при кімнатній температурі, спори проростають і виробляють токсини, стійкі до подальшого розігрівання.

Буфети з самообслуговуванням, китайська кухня з великою кількістю страв з рису, готові м'ясні страви, що зберігалися не за правилами.

Як захистити себе: поради для відвідувачів ресторанів

Хоча повну гарантію від отруєння дати неможливо, ви можете мінімізувати ризики:

Вибирайте перевірені заклади

Віддавайте перевагу ресторанам з хорошою репутацією, позитивними відгуками та високими стандартами гігієни.

Звертайте увагу на чистоту

Оцініть загальний стан закладу, чистоту столів, посуду, уніформи персоналу.

Уникайте сумнівних пропозицій

Особливо це стосується "шведських столів", де страви тривалий час можуть стояти при невідповідній температурі.

Замовляйте добре просмажене м'ясо

Якщо ви замовляєте м'ясо або птицю, переконайтеся, що воно повністю просмажене. Не соромтеся попросити доготувати, якщо бачите рожевий колір.

Обережно з сирими стравами

Будьте особливо обережні з сирими яйцями, рибою та морепродуктами, якщо ви не впевнені в якості закладу.

Мийте руки

Завжди мийте руки з милом перед їдою.

Довіряйте своїм відчуттям

Якщо страва виглядає або пахне підозріло, краще відмовтеся від неї.