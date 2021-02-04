Объединение Pfizer и AstraZeneca: ученые протестируют на людях комбинацию вакцин

В Британии ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca. Результаты будут известны в июне.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, будут изучены иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

"Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в исследовании примут участие больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.

Напомним, Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

После этого подобное решение относительно вакцины AstraZeneca приняли в Польше, Швеции и Франции.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз согласовал применение и поставки вакцины AstraZeneca 29 января. Вакцина получила одобрение EMA и Еврокомиссии.