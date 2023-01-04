Обдурив Путіна? Хакери зламали дані про COVID-тести Лукашенка

Так, нещодавно білоруські хакери, які називають себе "Об'єднаним штабом опору", повідомили про злом медичного центру управління справами президента Білорусі та оприлюднили результати ПЛР-тестів на COVID, нібито отримані Олександром Лукашенком та його сином Миколою.

Хакери виклали в одному з Telegram-каналів понад 70 файлів, які є електронними варіантами довідок про ПЛР-тестування, на ім'я Олександра та Миколи Лукашенка.

Кожен тест має QR-код, при переході яким відкривається офіційний сайт медичного центру управління справами президента Білорусі, де показана така ж довідка. Її можна завантажити у форматі PDF.

Довідки про тестування охоплюють період із квітня 2021 року до кінця грудня 2022 року. Майже всі результати тестів було видано перед зустрічами Лукашенка з Путіним. При цьому до вересня 2021 року Лукашенку для зустрічі з російським диктатором було достатньо одного тесту, а після цього знадобилося два і більше.

Також довідки видавалися сину Лукашенка Миколі. Мабуть, батько брав його з собою на більшість зустрічей із Путіним. Проте офіційно про це не повідомлялося.

Аналіз документів показує, що довідки містять низку не стикувань. Наприклад, у результатах тестів Лукашенка зустрічаються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).

Крім того, Лукашенко нерідко отримував довідки зі своїм сином за один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу та видачі документа залишався незмінним.

У багатьох довідках збігаються час тестування та час видачі довідки, хоча для отримання результату тесту ПЛР потрібен час. Щонайменше в одному документі дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування.

Таким чином, "Об'єднаний штаб опору" припустив, що насправді Лукашенко міг не складати ці ПЛР-тести.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), під час візиту Путіна до Білорусі Лукашенко, ймовірно, не погодився на пропозицію залучити свої війська у війні проти України.

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