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Обама считает, что Путин движим извращенным этническим национализмом

Фото: бывший президент США Барак Обама (facebook.com/NBCBayArea)
Автор: Александр Белоус

Владимиром Путиным во время вторжения в Украину движет извращенный этнический национализм. Барак Обама уверен, что российский президент всегда был таким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Путин всегда был безжалостен как к своему народу, так и к другим. Он всегда был окутан этим извращенным, искаженным чувством обиды и этническим национализмом", - сказал Обама.

Он уверен, что эта часть Путина всегда присутствовала. "Во время вторжения в Украину мы увидели его безрассудство, которого вы, возможно, не ожидали восемь-десять лет назад, но опасность всегда была", - добавил Обама.

Бывший президент США отказался прямо отвечать на вопрос о том, что, оглядываясь назад, он бы сделал по-другому, находясь на своем посту, в том числе, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году.

Вместо этого, по его словам, важно "не воспринимать нашу собственную демократию как должное" и "поддерживать тех, кто верит в свободу и независимость, и присоединяться к ним".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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