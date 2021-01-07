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Обама назвал "спровоцированным Трампом насилием" события в Капитолии

Автор: Даша Харченко

Бывший президент США Барак Обама выступил с заявлением после массовых протестов в Капитолии. В частности, он назвал события насилием, которое спровоцировал действующий президент.

Об этом пишет CNN.

По его словам, это стало позором для США.

"История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого позора и позора для нашей страны", - сказал Обама.

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Он также заявил, что его воодушевило то, что многие члены президентской партии решительно высказались. Их голоса дополняют примеры избирательных органов, которые отказались подвергаться запугиванию.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео назвал недопустимым штурм Капитолия.

Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБарак ОбамаДональд Трамп