ОАЭ запретят невакцинированным от COVID выезжать из страны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят запрет на выезд за границу невакцинированным от коронавируса. Ограничение начнет действовать с 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, решение о запрете выезда за границу непривитых граждан ОАЭ принято Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и управлению стихийными бедствиями. Запрет вступит в силу с 10 января 2022 года.

Кроме того, полностью привитые от коронавируса смогут выехать за границу при условии ревакцинации. Ограничения не распространяются на граждан, освобожденных по медицинским или гуманитарным причинам.