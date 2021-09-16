В ОАЭ собак научили выявлять COVID-больных

После года первых исследований и учений, в аэропортах ОАЭ 38 служебных собак идентифицируют больных коронавирусом людей. Их показатель успешности составляет 98,2%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В учениях участвовали немецкие овчарки, лабрадоры, бордер-колли и кокер-спаниели. Выявляют они больных коронавирусом людей из-за распознавания запаха болезни, которая выделяется через пот.

"Небольшое количество образца помещается в банку - он имеет запах пациента - затем мы кладем образец, чтобы собака понюхала... Когда он дает нам знак, мы даем ему угощение", - сказал руководитель программы Насер аль-Фалас.

Отмечается, что в течение дня собаки проводят 30-40 тестов. Впрочем, их можно использовать и не только в аэропортах, но и всюду где это необходимо.