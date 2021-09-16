ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ОАЭ собак научили выявлять COVID-больных

Новина українською →
ОАЭ, Четверг 16 сентября 2021 21:53
В ОАЭ собак научили выявлять COVID-больных Фото: в ОАЭ собак научили выявлять COVID-больных (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Сергей Пышкин

После года первых исследований и учений, в аэропортах ОАЭ 38 служебных собак идентифицируют больных коронавирусом людей. Их показатель успешности составляет 98,2%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В учениях участвовали немецкие овчарки, лабрадоры, бордер-колли и кокер-спаниели. Выявляют они больных коронавирусом людей из-за распознавания запаха болезни, которая выделяется через пот.

"Небольшое количество образца помещается в банку - он имеет запах пациента - затем мы кладем образец, чтобы собака понюхала... Когда он дает нам знак, мы даем ему угощение", - сказал руководитель программы Насер аль-Фалас.

Отмечается, что в течение дня собаки проводят 30-40 тестов. Впрочем, их можно использовать и не только в аэропортах, но и всюду где это необходимо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты Коронавирус
NEWS
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться