ОАЭ приостановили все авиарейсы с Ираном из-за коронавируса

ОАЭ с 25 февраля полностью прекращают воздушное сообщение с Ираном из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно информации Главного управления гражданской авиации ОАЭ, приостановка запланирована на неделю. Она касается всех пассажирских и грузовых перевозок в и из Ирана, начиная с сегодняшнего дня.

При этом срок приостановки полетов может быть продлен.

Отметим, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее. Также китайский вирус обнаружили в Ираке и Омане.

По состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Ранее сообщалось, что замминистра здравоохранения Ирана оказался инфицирован коронавирусом.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним.