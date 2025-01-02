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У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу, щонайменше десятеро поранених

Ілюстративне фото: у Нью-Йорку сталась стрілянина у нічному клубі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк, Сполучені штати Америки (США), сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом). 

Щонайменше троє людей, які отримали поранення, звернулись по допомогу до місцевої лікарні. Згідно з даними правоохоронців, ще декілька людей були госпіталізовані, але наразі ніхто, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані. 

"Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено", - пише видання. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Новому Орлеані, США, автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року, внаслідок чого загинули десятеро людей й багато отримали поранення.

Тим часом у в Лас-Вегасі біля входу в готель Trump International Hotel Las Vegas вибухнув Cybertruck. Мільярдер Ілон Маск, своєю чергою, припустив, що інцидент міг бути терактом.

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Сполучені Штати АмерикиНью-Йорк