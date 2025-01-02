У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу, щонайменше десятеро поранених

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом).

Щонайменше троє людей, які отримали поранення, звернулись по допомогу до місцевої лікарні. Згідно з даними правоохоронців, ще декілька людей були госпіталізовані, але наразі ніхто, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.

"Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено", - пише видання.