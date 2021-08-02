В Нью-Йорке отказались вводить масочный режим для вакцинированных

"Все, что мы делаем, основано на данных и науке, но это также основано на стратегии. Подавляющим стратегическим направлением является вакцинация, поэтому мы решили, что правильным сочетанием будет сосредоточиться на вакцинации, продолжать вводить все новые и новые требования к вакцинам, и дать четкое послание, настоятельно рекомендуя использовать маски, независимо от статуса вакцинации", - заявил мэр Нью-Йорка.

Издание отмечает, что решение не вводить повторное требование о масках в помещениях было принято через неделю после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили новое руководство, согласно которому полностью вакцинированные люди должны носить маски в помещениях, если они находятся в зонах "значительной" или "высокой" передачи коронавируса.

На сегодняшний день все пять районов Нью-Йорка находятся в зонах "значительной" или "высокой" передачи вируса - показатель, основанный на количестве случаев заболевания и количестве положительных результатов.

Решение мэра Нью-Йорка отличается от решения Вашингтона, округа Лос-Анджелес и некоторых других крупных городов, которые в связи с распространением "Дельта" штамма, повторно выдали предписания о применении масок.

Мэр Нью-Йорка охарактеризовал позицию города как такую же, как и позицию Центра по контролю заболеваний, так как обе они являются техническими рекомендациями.

"Прежде всего, признайте, что ЦКЗ рекомендовал (маски, - ред.), и мы рекомендуем - мы точно следуем формулировкам ЦКЗ, как это сделали Нью-Джерси и Коннектикут. Я думаю, что именно там, где нам сейчас нужно быть", - заявил он.