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В штате Нью-Йорк обьявили чрезвычайное положение из-за COVID

Автор: Анна Полисученко

В штате Нью-Йорк обьявили чрезвычайное положение. Причиной стала вспышка заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный указ, опубликованный на сайте губернатора.

В документе сообщается, что, учитывая наблюдаемое распространение коронавируса "со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года", а также принимая во внимание активный рост числа госпитализаций, связанных с COVID-19, и потребность в скоординированном подходе к обеспечению вместительности больниц, губернатор объявила чрезвычайное положение во всем штате Нью-Йорк.

Согласно указу, департамент здравоохранения сможет ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах, чтобы обеспечить достаточное количество мест в преддверии возможного роста случаев заболевания коронавирусом предстоящей зимой.

Постановление начнет действовать с пятницы, 3 декабря. Оно также позволит штату быстрее закупать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.

Ранее мы писали, что суд Нью-Йорка подтвердил обязательную вакцинацию муниципальных служащих

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Нью-Йорк