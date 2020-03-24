В Нью-Йорке начнут клинические испытания лекарства от коронавируса

Сегодня, 24 марта, в Нью-Йорке начнутся клинические испытания лекарств от коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на прес-конференции, трансляцию которого вел Белый дом.

Как сообщается, на прес-конференции в белом доме, Трамп заявил журналистам о новых клинических испытаниях лекарств от коронавируса, которые начнутся в Нью-Йорке. По его словам, ранее это средство хорошо зарекомендовало себя в борьбе с малярией.

Как отмечается, в США зафиксировано свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 585 человек. Всего в мире заразилось более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Напомним, медики США разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для диагностики коронавируса. Сообщалось, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов.

Также, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 марта заявил, что пандемию коронавируса в мире можно преодолеть в сжатые сроки. Однако точных сроков он не назвал.