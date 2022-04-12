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В Нью-Йорке мужчина в противогазе открыл стрельбу в метро, есть погибшие и раненые

Автор: Валерия Полищук

В Нью-Йорке в час пик мужчина в противогазе устроил стрельбу на одной из станций метро. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC New York.

Инцидент произошел на станции метро в Бруклине. Мужчина в противогазе и оранжевом строительном жилете кинул на платформу дымовую шашку, чтобы отвлечь толпу. После чего неизвестный открыл стрельбу.

Стрелка задержать не удалось.

Степень тяжести ранений других жертв не уточняется, но, по словам полицейских, по меньшей мере 13 человек были доставлены в больницы. Неясно, все ли они были ранены.

Полиция описала подозреваемого стрелка как мужчину ростом около 165 см и весом 82 кг. Полицейские считают, что он действовал в одиночку.

Мотив преступления расследуется, но розыск стрелка является первоочередной задачей.

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