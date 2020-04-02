В Нью-Йорке коронавирусом заразились почти 100 тыс. человек

Коронавирусом в штате Нью-Йорк заразились больше 92 тыс. человек. Об этом в эфире CNN заявил губернатор штата Эндрю Куомо,сообщает РБК-Украина.

По его словам, за сутки COVID-19 подтвердили у 8669 человек. Общее число зараженных приближается к 100 тысячам - по состоянию на 19:00 по киевскому времени в штате Нью-Йорк зафиксирован 92 тыс. 381 случай инфицирования COVID-19.

Также Куомо сообщил о продолжающемся росте числа жертв. Так, за сутки коронавирус забрал жизнь еще 431 американца. Всего умерли 2373 человека.

В больницах штата сейчас находится больше 13 тыс. жителей, еще 7434 пациента были выписаны после полного выздоровления.

Пик заражений вирусом в штате ожидают через 3-4 недели.

Напомним, вчера Нью-Йорк обогнал по количеству заражений Китай, откуда началась вспышка коронавируса.

Общее количество инфицированных в Соединенных Штатах Америки по состоянию на 2 апреля превысило 217 тыс. случаев. От вируса скончались по меньшей мере 5,2 тыс. американцев.

Детальнее о пандемии коронавируса в Украине и мире 2 апреля - в материале РБК-Украина.