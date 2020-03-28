В Нью-Йорке более 4 тысяч сотрудников полиции болеют коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки более 4 тысяч сотрудников полицейского департамента Нью-Йорка заразились коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным неназванного американского чиновника, по состоянию на утро 27 марта по меньшей мере у 512 сотрудников департамента полиции Нью-Йорка подтвердили коронавирус. Это на 161 больше по сравнению с официальными данными, которые 26 марта опубликовала полиция.

Отмечается, что из 512 зараженных коронавирусом - 442 являются военнослужащими, а 70 - гражданскими лицами. В общем коронавирусом заразились 4 122 человек, что составляет около 11% сотрудников полиции Нью-Йорка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области коронавирусом заразился сотрудник полиции Бердянска. Уже были установлены все контактные лица больного, в том числе 44 правоохранителя. Ни у кого из контактных лиц коронавирус не обнаружили.

Также РБК-Украина писало, что у начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали заболевание коронавирусом. Крищенко мог заразиться коронавирусом после контакта с пассажирами поезда "4 столицы".

Кроме того, еще один случай заражения коронавирусом полицейского зафиксировали в Ивано-Франковской области. Сейчас больной COVID-19 патрульный находится в больнице, а контактные лица - на самоизоляции.