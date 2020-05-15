Нью-Йорк может стать эпицентром детского синдрома, связанного с COVID-19

Американский город Нью-Йорк может стать эпицентром нового заболевания детей, связанного с коронавирусом. В городе зафиксировано более 100 случаев неизвестного воспалительного синдрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам мэра американского мегаполиса Билла де Блазио, медики продолжают фиксировать новые случаи неизвестного детского заболевания, который характеризуют как многосистемный воспалительный синдром. Этот синдром медики связывают с заболеванием COVID-19. В городе уже обнаружили 110 случаев.

Блазио отметил, что обнаруженный воспалительный синдром по своим свойствам похож на болезнь Кавасаки, которая вызывает воспаление сосудов по всему телу. Чаще всего болезнь Кавасаки поражает детей в возрасте до пяти лет.

В Департаменте здравоохранения Нью-Йорка также отметили опасность распространения новой детской болезни. В департаменте назвали болезнь "педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом" (ПМВС) и рассказали о ее симптомах.

"ПМВС - это редкое заболевание, но оно угрожает жизни. Важно, чтобы родители были осведомлены о признаках и симптомах ПМВС. Симптомы включают постоянную лихорадку, сыпь, боль в животе и рвоту", - заявили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нью-Йорке у 15 детей с коронавирусом зафиксировали новые симптомы, которые связывают с последствиями заболевания COVID-19. Все госпитализированные с новыми симптомами пациенты - дети в возрасте от 2 до 15 лет. Летальных случаев пока не зафиксировано.

Кроме того, директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон спрогнозировал, что в США от коронавируса могут умереть почти 150 тысяч американцев. Наибольшее количество смертей ожидают в Нью-Йорке и штате Массачусетс.