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В Нью-Джерси посетителей Starbucks призвали к вакцинации. У сотрудника обнаружили гепатит A

Автор: Сергей Пышкин

Департамент здравоохранения округа Камден призвал клиентов Starbucks в городке Глостер к вакцинации против гепатита А. У одного из сотрудников кофейни обнаружили заболевание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Starbucks, со своей стороны, заявила, что тесно сотрудничает с Департаментом здравоохранения округа Камден и соблюдает все требования.

Согласно данным должностных лиц округа, сотни жителей города обратились в клинику за вакцинацией после того как узнали о том, что у одного из работников кафе обнаружили гепатит А. Вследствие выявленной болезни - заведение было закрыто.

"Окружной департамент здравоохранения сотрудничает с пациентом и персоналом Starbucks, чтобы решить ситуацию", - говорится в заявлении офицера отдела здравоохранения Пашала Нвако.

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