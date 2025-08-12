NYT: РФ вбила та поранила іноземних добровольців ударом по полігону біля Кропивницького

Як вказує видання, трагедія сталася 21 липня 2025 року. За інформацією військовослужбовців, обізнаних з інцидентом, щонайменше десять іноземних добровольців, які служили в українській армії, загинули в результаті удару російської ракети по їдальні навчального табору під час обіду.

Це стало одним із найсмертоносніших нападів на іноземних бійців за весь час війни, зауважує NYT.

Троє солдатів легіону розповіли NYT, що серед постраждалих були новобранці зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн.

Американський новобранець з Флориди, який попросив не називати його імені, сказав, що вибух був найгучнішим, який він коли-небудь чув. У телефонному інтерв'ю він сказав, що вибух розкидав навколо нього уламки та повалив сусідні дерева. Він бачив щонайменше 15 загиблих солдатів та понад 100 поранених.

Військовий також повідомив, що внаслідок удару зайнявся склад боєприпасів, що спричинило ще більше вибухів коли надавали допомогу пораненим.

За його словами, перед ударом нібито не спрацював сигнал повітряної тривоги, а в їдальні не було аптечок для надання першої допомоги.

Речник міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський зазначив, що поки розслідування триває, тож кількість жертв не може бути оприлюднена.

Іноземні добровольці в лавах ЗСУ

Іноземні добровольці в Україні служать у регулярних підрозділах Збройних сил або у двох спеціальних міжнародних легіонах, один з яких підпорядковується армії, а інший ГУР.

Видання зазначає, що іноземні добровольці, серед яких ветерани війн в Іраку й Афганістані та добровольці з Південної Америки, приєднуються до ЗСУ через щире бажання допомогти українцям або заради зарплати від 1 тисячі до 1750 доларів (плюс бойові надбавки, що разом може перевищувати 3 тисячі доларів на місяць).

"Колумбійських чоловіків приваблювали зарплати, набагато вищі, ніж вони можуть заробити вдома, хоча ризики в окопних боях є серйозними", - пише NYT.