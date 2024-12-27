NYT дізналось скільки в України залишалось ATACMS у листопаді

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки ракети ATACMS. Ці ракети вже було застосовано для ударів по військових об'єктам РФ.

За даними джерел видання, адміністрація президента США Джо Байдена тоді відправила Україні до 500 ракет зі складів Пентагону. Попри те, що спочатку Україна не могла використати їх по цілях у Росії, вона випустила їх по цілях на окупованих територіях і в Криму. Там було уражено командні пункти, пункти управління, склади зброї та деякі бункери.

Тоді представники США і НАТО заявили, що ці удари були ефективними, але також зазначили, що Україна могла б бути більш виваженою щодо кількості використаних ракет і більш вибірковою у виборі цілей.

А вже у листопаді Україна отримала від Байдена дозвіл на використання ракет у Росії, оскільки Москва втягнула у війну північнокорейських солдатів. Тоді ж американські офіційні особи заявили, що зброя спочатку буде використана в основному проти російських і північнокорейських військ у Курській області на заході Росії

Як пише NYT, на той момент в України залишилися лише "десятки ракет" - можливо, близько 50. За словами джерел видання, в України не було жодних шансів отримати більше ракет. Адже інші поставки США були призначені для розгортання на Близькому Сході та в Азії. Водночас у Великій Британії теж дозволили Україні використовувати свої ракети великої дальності Storm Shadow на території Росії. Однак там також нещодавно заявили, що вона не може надати більше.

Дозвіл на удари по Росії

Раніше ми писали про те, що адміністрація Байдена дозволила Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території. Однак Axios написало, що зона застосування ATACMS, згідно з рішенням Вашингтона, нібито обмежується лише Курською областю.