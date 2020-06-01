Нянчить новорожденного буду одна: пацанка Влада Роговенко сделала неожиданное заявление

Влада Роговенко сделала заявление о своей беременности (Коллаж РБК-Украина)

Влада Роговенко объяснила, почему рожать и нянчить новорожденного ей придется в одиночку

Участница реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Владислава Роговенко призналась, что своего будущего малыша в первые месяцы будет нянчить одна. В своем комментарии для РБК-Украина она откровенно рассказала, почему отец ее ребенка не будет присутствовать на родах и во время первых месяцев жизни малыша.

Жизнь "пацанки" Владиславы Роговенко после проекта изменилось кардинально – девушка нашла любимого и забеременела. Избранника участницы "Від пацанки до панянки" зовут Саша. Парень с самого начала был настроен на серьезные отношения, поэтому беременность, по словам Влады, ожидаемая и желанная.

Однако первые минуты жизни своего сына любимый Владиславы не увидит – на момент родов парень будет в отъезде.

"Саша – моряк. И в плавание он должен был отправиться еще в марте, но из-за карантина все отсрочилось. Когда все наладится, его заберут в море на полгода. И рожать мне придется одной, как и одной нянчить ребенка в первые несколько месяцев", - объяснила Влада.

Несмотря на все, девушка старается не расстраиваться и ищет в данной ситуации позитив.

"С другой стороны, я думаю, а зачем он мне нужен? Мало того, что я буду в шоке из-за появления малыша дома, так еще и Саше уделять внимание придется. Может, и хорошо, что он уедет. Вернется, когда я уже немного освоюсь и войду в колею с ребенком", - пошутила участница реалити-шоу.

А пока "пацанка" наслаждается своим состоянием, а любимый всячески ей угождает.

Влада Роговенко со своим возлюбленным (фото из личного архива)

Напомним, ранее мы писали о том, что участница реалити-шоу "Від пацанки до панянки" сообщила, что ждет ребенка.

А также рассказывали о том, как изменились внешне финалистки реалити "Від пацанки до панянки".

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Автор: Анна Шиканова