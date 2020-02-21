В январе 90% клиентов "Харьковгаз Сбыта" своевременно рассчитались за газ

В январе 2020 года почти 90% клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" своевременно оплатили использованный природный газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлом году государство монетизировало субсидии и льготы, предоставляемые гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. В связи с этим, платежи за потребленный природный газ начисляются в полном объеме, без учета государственной помощи - льготы и субсидии. Предоставленная клиентам компании льгота или субсидия на газ имеет целевое назначение – она должна направляться на оплату услуг газоснабжения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что если потребитель потратил субсидию или льготу не по назначению и не оплатил обязательную долю платежа, то это приводит к долгу за газ

"ООО "Харьковгаз Сбыт" благодарно своим клиентам за проведение своевременной оплаты услуг газоснабжения, но просит обратить внимание на необходимость оплаты долгов субсидиантами и льготниками", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам "Харьковгаз Сбыта" Татьяна Харченко

Согласно законодательству, ежемесячно "Харьковгаз Сбыт" предоставляет управлениям социальной защиты населения перечень потребителей, которые имеют задолженность за потребленный газ. В дальнейшем, управлениями социальной защиты рассматриваются вопросы лишения государственной помощи из-за долгов за газ. По словам пресс-службы, причиной лишения субсидии может стать просроченная задолженность, которая превышает 340 гривен.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" еще раз обращается к своим клиентам с просьбой отслеживать состояние лицевого счета и не допускать накопления долгов за газ", - говорится в сообщении.