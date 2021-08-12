Что нужно знать перед вылетом из Украины: рекомендации по тестированию на COVID-19

Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны. Ведомство предоставило рекомндации по тестированию на коронавирус перед вылетом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.
Документ должен содержать:
На сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР.
Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.