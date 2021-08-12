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Что нужно знать перед вылетом из Украины: рекомендации по тестированию на COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны. Ведомство предоставило рекомндации по тестированию на коронавирус перед вылетом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Документ должен содержать:

  • печать заведения,
  • подпись врача или QR-код,
  • перевод на иностранный язык, обычно английский.

На сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР.

Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.

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