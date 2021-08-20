Что нужно для запуска ПЦР-тестов в COVID-сертификатах: ответ Минцифры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что нужно для запуска ПЦР-тестов в COVID-сертификатах. Даты запуска нет.

Об этом министр рассказал на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста РБК-Украина Ульяны Безпалько.

На вопрос о том, когда цифровые сертификаты заработают в части ПЦР-тестов и перенесенной болезни, он ответил, что Минцифры сейчас активно над этим работает.

"Конкретной даты нет. Это зависит от многих факторов: это интеграция различных диагностических медицинских компаний. Это и обновление реестра, который фиксирует выздоровевших людей. То есть много таких технических причин. Мы сейчас работаем над этим", - отметил Федоров.