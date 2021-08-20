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Что нужно для запуска ПЦР-тестов в COVID-сертификатах: ответ Минцифры

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Киев, Пятница 20 августа 2021 11:12
Что нужно для запуска ПЦР-тестов в COVID-сертификатах: ответ Минцифры Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что нужно для запуска ПЦР-тестов в COVID-сертификатах. Даты запуска нет.

Об этом министр рассказал на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста РБК-Украина Ульяны Безпалько.

На вопрос о том, когда цифровые сертификаты заработают в части ПЦР-тестов и перенесенной болезни, он ответил, что Минцифры сейчас активно над этим работает.

"Конкретной даты нет. Это зависит от многих факторов: это интеграция различных диагностических медицинских компаний. Это и обновление реестра, который фиксирует выздоровевших людей. То есть много таких технических причин. Мы сейчас работаем над этим", - отметил Федоров.

Напомним, у Минцифры объяснили, для чего украинцам два COVID-сертификата и чем они отличаются.

Отметим, украинцы скоро смогут получить цифровой COVID-сертификат в "Дии".

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