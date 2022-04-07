Нужно быть максимально креативным, - Зеленский о восстановлении экономики в Украине

"Экономика - это также фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за наше государство и за наших людей, поэтому нужно искать пути, чтобы постоянно адаптироваться к имеющимся обстоятельствам. Сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов", - заявил глава государства.

По его словам, это зависит не только от чиновников и центральных властей, а также зависит от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообществ.

"Мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика страны стабилизировалась. Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу большее пространство для развития, депутаты должны быстро это сделать", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что если необходимо создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация с безопасностью, то каждый руководитель должен сделать максимально все, чтобы вернуть людей на безопасные территории.