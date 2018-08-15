Что нужно делать на Яблочный Спас: обряды и традиции

Фото: Яблочный Спас (pixabay.com/Daria-Yakovleva)

Яблочный Спас празднуют 19 августа с вкусными угощениями из фруктов нового урожая. которые сначала освящают в церкви

Народные обряды и традиции на Яблочный Спас, что нужно делать в праздник и что святить в церкви - расскажет Styler.

Яблочный Спас: традиции и обряды праздника

После Маковея отмечается еще один вкусный летний праздник - Яблочный Спас. Его дата, 19 августа, совпадает с православным Преображением Господним.

По библейской легенде, в этот день Христос с учениками поднялся на Фавор, где преобразился. Одежда Сына Божьего стала белого цвета и его самого окутало сияние.

Яблочный Спас в народе знаменовал проводы тепла, начало осени и сбор урожая. Еще в языческие времена его отмечали в честь бога Спаса. Наши предки праздник называли "первыми осенинами" - встречей осени.

Фото: Яблоки - главный символ Второго Спаса (pixabay.com/lumix2004)

С приходом христианства именно в этот день в церковь несли спелые плоды яблок, груш, слив, винограда для освящения. И только после этого обряда начинали есть дары природы нового урожая.

Согласно поверью, запрета на употребление яблок до Спаса особо нужно придерживаться женщинам, потерявшим ребенка. На небесах в праздник Матерь Божья раздает золотые яблоки. Тем деткам, чьи родители ели фрукты до Спаса, яблоки не достаются.

В праздничный вечер также испокон веков было принято собираться у костра, водить хороводы, провожать лето и просить у природы плодородия в следующем году.

По примете, яблоко на Спас наделяется чудодейственными свойствами. Существует такой праздничный обряд: после освящения яблок, нужно откусить кусочек фрукта и загадать желание. Вскоре оно должно осуществиться. А чтобы быть здоровым, яблоки на Спас нужно есть с освященным медом.

Что нужно святить в церкви на Яблочный Спас 2018

Традиции Яблочного Спаса дошли и до нашего времени. По случаю праздника в храмах проходит торжественая литургия, во время которой освящают фрукты. В церковь можно взять корзинку с яблоками, грушами, виноградом и другими фруктами сезона. Украшают такую корзинку колосками.

Фото: На Яблочный Спас освящают сезонные фрукты (pixabay.com/domeckopol)

Освященные плоды являются символом благодарности Господу за дары природы. Ими нужно угостить друзей и родных, чтобы в следующем году урожай был хорошим.

В качестве праздничных угощений 19 августа готовят различные блюда, напитки, выпечку с яблоками. Но они должны быть постными, т.к. Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, когда запрещено употребление мяса, яиц и молочных продуктов.

Рекомендуем посмотреть:

Видео: РБК-Украина