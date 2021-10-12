"Нужен зеленый COVID-сертификат": какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне

Местные власти рассказали, какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне. Нужен зеленый COVID-сертификат.
Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
Для того, чтобы с введением "красной зоны" карантина продолжить работать, а также посещать различные заведения нужен зеленый "COVID-сертификат".
Для пользования междугородним транспортом подойдут также и другие документы, кроме сертификата о завершении полного курса вакцинации. Среди них:
До 8 ноября должны вакцинироваться все, кто работают в:
Если до 8 ноября не будет завершенного курса вакцинации - работника заведения отправят в неоплачиваемый отпуск.