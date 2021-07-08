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Нужен загранпаспорт: как получить международный COVID-сертификат

Автор: РБК-Украина

Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить все, кто сделал обе дозы прививки. Его выдает семейный врач, но для этого нужно взять загранпаспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HELSI.ME.

Для того, чтобы получить сертификат, нужно:

  • прийти к семейному врачу, с которым подписана декларация;
  • взять загранпаспорт (для заполнения свидетельства на английском языке);
  • на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью и собственной подписью у каждой из вакцин.

Далее с этим документом можно путешествовать.

Если вы проводите вакцинацию второй дозой в медицинском учреждении - сертификат можно получить сразу.

Сертифицированные в Украине вакцины, которыми делали прививки-CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer.

Ранее сообщалось, что сертификат о вакцинации от коронавирус не будет обязательным в Украине пока ограниченный доступ к вакцинам.

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