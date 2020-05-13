Янукович заочно арестован, а пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом: новости за 12 мая

Под ОП произошли столкновения, экс-президент Украины Виктор Янукович заочно арестован, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Подробнее о том, что произошло во вторник, 12 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

Коронавирус распространяется по регионам Украины. В стране уменьшается количество новых инфицированных за сутки, при этом смертность остается на высоком уровне второй день подряд. По данным Минздрава, за 24 часа заразились коронавирусом 375 человек, скончались от осложнений 17 больных, выздоровели 85 пациентов. За все время пандемии количество инфицированных достигло 16023 больных, умерли 425 украинцев, вылечились 3373 пациентов.

Под ОП произошли столкновения между полицией и активистами

Во вторник, 12 мая, под Офисом президента Украины произошли столкновения между полицией и активистами. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер Печерского управления Национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.

По ее словам, активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками.

По данным одного из очевидцев, акция проходила, чтобы "напомнить президенту, что может быть в случае сдачи национальных интересов".

Янукович заочно арестован по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда на YouTube "Судебной власти Украины".

Адвокаты Януковича требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров за якобы их предвзятость. Также защита требовала вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

СБУ расследует утечку данных миллионов украинцев через Telegram

Служба безопасности Украины начала расследование по факту слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров отметил, что в Telegram начал работу бот, который работает с большими объемами персональных данных.

"Сразу активно начали распространять фейк, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Это невозможно даже теоретически", - заявил Федоров.

НАБУ закрыло дело против Грымчака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Это подтвердила РБК-Украина спикер НАБУ Оксана Митницкая. Она отметила, речь идет о деле о недостоверном декларировании.

В то же время в НАБУ сообщили, что Грымчак остается подозреваемым в деле о мошенничестве и взятке.

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом сообщается, что он находится в больнице.

Президент Польши утвердил стратегию нацбезопасности: Россию назвали основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой политика России является основной угрозой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Главным ответом на эту угрозу, согласно стратегии, должно быть укрепление связей с Евросоюзом и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП.

В Киеве взлетели цены на такси после ослабления карантина: уехать невозможно

В Киеве значительно подорожало такси после ослабления карантина с 11 мая. В службе одного из перевозчиков говорят, что цена взлетела автоматически из-за огромного спроса на услугу в первый рабочий день, 12 мая.

Стоимость пассажироперевозки выросла по состоянию на 9:00 12 мая буквально вдвое. Направление, которое еще неделю назад в это же время суток стоило 55-65 грн, сегодня уже оценивается в 110-130 грн. Это за расстояние около 5 километров и время в пути до 10 минут (пробок по этому маршруту почти не бывает).