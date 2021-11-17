Янукович во время расстрелов на Майдане 11 раз звонил Путину, - следствие

В период с 18 по 20 февраля 2014 года в период расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович 11 раз созванивался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, на связи были главы правоохранительных органов обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Дениса Иванова.

"В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом России Путиным", - отметил Иванов.

По его словам, тогдашний министр внутренних дел Александр Захарченко за этот же период 12 раз созванивался с российским коллегой, экс-глава СБУ Александр Якименко - три раза с директором ФСБ России. Все эти звонки были осуществлены в самую активную фазу расстрелов на Майдане.