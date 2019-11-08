Новый закон об игорном бизнесе сделает нормой социальную болезнь, - эксперт

Народных депутатов призвали не принимать законопроект о легализации игорного бизнеса в нынешней редакции из-за того, что он потакает развитию игровой зависимости и пропагандирует азартные игры среди детей. Соответствующее заявление обнародовал редактор сайта "Наші гроші" Юрий Николов, сообщает "Главком".

По словам Николова, законопроект имеет несколько существенных недостатков: оставляет на улицах игровые салоны, не дает полиции действенных инструментов для закрытия нелегальных пунктов, уничтожает наиболее безопасные типы азартных игр, увеличивая при этом количество игровых автоматов, провоцирующих зависимость.

"Игровая зависимость, в которую попадают игроки - это проблема. Это болезнь. Зачем мы делаем нормой болезнь?, - спрашивает журналист. - Вот есть Лас-Вегас, когда надо ехать самолетом, чтобы где-то поиграть в пустыне. Может быть курортная зона под Одессой или Буковель - окей! А не вышел из дома, вытащил последние деньги из семьи и пошел проигрывать".

Николов подчеркивает, что за долгие годы существования игровых салонов в украинском обществе появилось большое количество людей, больных лудоманией - зависимостью от азартных игр. По его мнению, качественный законопроект о легализации игорного бизнеса должен выполнять две основные функции:

"Во-первых, он должен уменьшить количество возможностей и опций у простого украинца проиграть свои деньги: перенос в отели, перенос в курортные зоны, вытеснение из улиц так, чтобы этого не видели люди. Доступ должен быть затруднен для того, чтобы некий парень не "грохнул" у кого-то мобильный телефон, не сдал его в ломбард и тут же в дверь не проиграл все.

Во-вторых, убрать это с улиц, чтобы не популяризировать азартные игры среди детей. Если ребенок каждый день ходит в школу и видит, что вокруг куча этих салонов - он привыкает к этому, как к барбершопам, кафе и магазинам. У нас уже поколение детей выросло с кучей салонов на улице. Это ненормально и неправильно!".

Ранее эксперты заявляли, что законопроект о легализации игорного бизнеса позволяет маскировать наиболее опасные азартные игры под лотереи и букмекерские ставки.