Новый вариант "Дельты" зафиксирован в Индии. Выявлено 17 заражений
В Индии зафиксировали случаи нового варианта "Дельта"-штамма коронавируса, что имеет название AY.4.2. Таких заражений в стране уже насчитывается 17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.
По информации местных СМИ, эти семнадцать случаев были зарегистрированы в шести штатах, а именно: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму и Кашмир и Телангана.
Указано, что все эти случаи были обнаружены в образцах, собранных в период с мая по сентябрь текущего года.
Сейчас они отправлены в лабораторию в Бангалору для секвенирования генома.
Напомним, ранее британские ученые заявляли об обнаружении нового варианта коронавируса, который образовался от мутации штамма "Дельта" и отметили, что AY.4.2 значительно заразнее.
Добавим, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новый вариант "Дельты" уже находится на территории Украины.