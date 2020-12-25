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Новый штамм коронавируса обнаружили в Швейцарии

Автор: Даша Харченко

В Швейцарии зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса. Это та самая мутация, которая была обнаружена в Великобритании.

Об этом сообщает Blick.

Отмечается, что это могло стать следствием того, что в горнолыжной зоне Швейцарии было много британцев.

Новый вариант коронавируса впервые был обнаружен в двух образцах.

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Отмечается, что люди, инфицированные новым коронавирусом, проживают в Британии. Они дали положительный результат теста на территории Швейцарии.

РБК-Украина писало, что в Швейцарии 23 декабря началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Накануне в Германии был зафиксирован первый случай заражения мутировавшим типом коронавируса. Женщина вернулась в страну из Великобритании.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является более заразная чем другие.

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