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Новый штамм COVID-19 может циркулировать во Франции, - министр

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключает, что выявленный в Британии новый штамм COVID-19 уже мог добраться до его страны. Новая мутация коронавируса распространяется намного быстрее.

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Об этом он заявил в эфире радио Europe 1, передает Reuters.

"Вполне возможно, что вирус циркулирует во Франции", - заявил Веран и добавил, что новый штамм еще не был обнаружен во время тестирований.

Напомним, ранее сообщалось, что новую мутацию коронавируса выявили также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. До этого в Италии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса. В частности, врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм у человека, который недавно приехал из Британии.

Предполагается, что новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство уже признало, что ситуация вышла из-под контроля, и несколько стран закрыли пассажирское сообщение с Британией. Полеты временно ограничили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.

Кроме того, стало известно, что такой вариант рассматривают и в украинском правительстве.

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