Новый президент Европейского совета обещает сделать Европу более "напористой"

В пятницу, 29 ноября, новый президент Европейского совета Чарльз Мишель заявил, что будет играть более активную роль для Евросоюза в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

Он также пообещал быть "более осторожным" в Twitter, чем его предшественник Дональд Туск.

"У нас так много причин быть уверенными, уверенными в себе и напористыми. Мы не можем сидеть сложа руки в самых критических дебатах нашего времени. Укрепление суверенитета Европы в мире является общим приоритетом для Брюсселя и его столиц, в том числе для новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Лейен", - сказал Мишель.

Чарльз Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, приступит к обязанностям с 1 декабря и будет представлять Евросоюз за рубежом по вопросам внешней политики и безопасности, в том числе на международных саммитах.

Мишель также сказал, что у него будет свой "собственный стиль", и объяснил, что он будет "открыт для диалога" и "стремится строить мосты".

"И, возможно, я буду более осторожен со своими твитами, по крайней мере, в начале", - добавил Мишель.

Отметим, Дональд Туск был известен тем, что никогда не воздерживался от высказывания своего мнения, в том числе в Twitter. Однажды он написал, что для тех, кто поддерживал беспорядочный Brexit, уготовано "особое место в аду". Также он называл Трампа главной проблемой Евросоюза.