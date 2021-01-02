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Новый председатель ОБСЕ первый зарубежный визит совершит в Украину

Автор: Артур Родивилов

Новая глава ОБСЕ от Швеции Анн Линде свой первый зарубежный визит на этом посту совершит в Украину. Поездка ожидается в январе.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Украина приветствует намерения шведской стороны сосредоточить свои усилия на укреплении уважения к безопасности европейского порядка и разрешении конфликтов на пространстве ОБСЕ.

"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным поводом действующей главе ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", - говорится в сообщении.

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Джапарова отметила, что Украина возлагает отдельные надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы. Она добавила, что в ходе визита планируется детально обсудить практические аспекты ее реализации.

Линде возглавила ОБСЕ на один год вчера, 1 января. В повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Украине.

Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН. Пока предлагается увеличить численность персонала мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал две причины для России вывести войска с Донбасса.

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