Новый подвид штамма "Омикрон". Ученые назвали главные его симптомы: список

Соответствующее заключение издание обнародовало по данным Национальной системы здравоохранения (NHS) страны.

Симптомы BA.2

По данным британских ученых, в главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" входят:

высокая температура,

непрерывный кашель,

потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.

Отмечено, что при обнаружении вышеупомянутых симптомов рекомендуется обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус.

Как отмечает издание, если результат теста оказался положительным, необходимо пойти на пятидневную самоизоляцию,

Ученые добавляют, что подвид штамма "Омикрон" в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм, хотя пока нет никаких доказательств того, что вакцина снижает эффективность против симптомов болезни.

Что известно о BA.2?

По данным британских ученых, вариант BA.2 штамма "Омикрон" может распространяться быстрее других подтипов. Его называют "скрытым".

Вместе с тем в Дании специалисты также констатировали, что подвид "Омикрона" более заразен, чем распространенный BA.1. Преимущественно он способен заражать вакцинированных людей.

Напомним, в Алжире зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом штамма "Омикрон".