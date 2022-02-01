Новый подвид штамма "Омикрон". Ученые назвали главные его симптомы: список

В Британии ученые определили главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" - BA.2. Одним из них является непрерывный кашель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.
Соответствующее заключение издание обнародовало по данным Национальной системы здравоохранения (NHS) страны.
По данным британских ученых, в главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" входят:
Отмечено, что при обнаружении вышеупомянутых симптомов рекомендуется обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус.
Как отмечает издание, если результат теста оказался положительным, необходимо пойти на пятидневную самоизоляцию,
Ученые добавляют, что подвид штамма "Омикрон" в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм, хотя пока нет никаких доказательств того, что вакцина снижает эффективность против симптомов болезни.
По данным британских ученых, вариант BA.2 штамма "Омикрон" может распространяться быстрее других подтипов. Его называют "скрытым".
Вместе с тем в Дании специалисты также констатировали, что подвид "Омикрона" более заразен, чем распространенный BA.1. Преимущественно он способен заражать вакцинированных людей.
Напомним, в Алжире зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом штамма "Омикрон".