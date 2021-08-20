Новый Mercedes C-Class стал внедорожником

Внешне новая версия отличается от стандартной модели защитным пластиковым обвесом по кругу, а уже "в базе" есть светодиодная оптика Digital Light с внедорожной подсветкой.

Дорожный просвет кросс-универсала вырос на 40 миллиметров, переработанная подвеска стала жестче, а в списке ездовых режимов Dynamic Select появились два новых — Offroad и Offroad+ с контролем скорости на спуске с горы.

Салон по умолчанию получил дизайн-пакет Avantgarde с отделкой из черного глянцевого пластика и полированного алюминия, а кресла теперь обеспечивают улучшенную боковую поддержку.

Объем багажного отделения в сравнении со стандартным универсалом не изменился (от 490 до 1510 л), но уже в базе автомобиль оснащается фаркопом, позволяющим буксировать грузы массой до 1800 кг.

Mercedes-Benz C-Class All-Terrain предлагается в двух модификациях — бензиновой C 200 (1,5 л, 204 л.с., 300 Нм) и дизельной C 220 d (2,0 л, 200 л.с., 440 Нм), обе с 48-вольтовым стартер-генератором (20 л.с., 200 Нм). Транмиссия: 9-диапазонный гидромеханический "автомат" и система полного привода 4Matic, распределяющая момент в пропорции 45:55 в пользу задней оси.

Публичная премьера кросс-универсала состоится в начале сентября в рамках международного автосалона IAA,который теперь будет проходить в Мюнхене.

Продажи стартуют еще до конца года, основные конкуренты штутгартской новинки на рынке — Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country.