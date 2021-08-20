Новый Mercedes C-Class стал внедорожником

Компания Mercedes-Benz представила кросс-универсал C-Class All-Terrain, адаптированный к тяжелому бездорожью. Публичный дебют новинки состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Mercedes-Benz.
Внешне новая версия отличается от стандартной модели защитным пластиковым обвесом по кругу, а уже "в базе" есть светодиодная оптика Digital Light с внедорожной подсветкой.
Дорожный просвет кросс-универсала вырос на 40 миллиметров, переработанная подвеска стала жестче, а в списке ездовых режимов Dynamic Select появились два новых — Offroad и Offroad+ с контролем скорости на спуске с горы.
Объем багажного отделения в сравнении со стандартным универсалом не изменился (от 490 до 1510 л), но уже в базе автомобиль оснащается фаркопом, позволяющим буксировать грузы массой до 1800 кг.
Продажи стартуют еще до конца года, основные конкуренты штутгартской новинки на рынке — Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country.
Напомним, в Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai Staria. Базовая версия старутет с 56 тысяч евро, а топ-модификация обойдется в 58 тысяч.