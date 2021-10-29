Новый максимум. В Украине почти 27 тысяч случаев COVID за сутки: где больше всего

В Украине подтвердили почти 27 тысяч новых случаев коронавируса, это является наибольшим числом за все время пандемии. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды новых случаев. Вчера было чуть более 26 тысяч, а сегодня - 26 870 новых заражений.
В Украине госпитализировали 5 463 человека; летальных исходов - 648; выздоровели - 9 784 человека.
Протестировали за сутки:
Больше всего новых случаев COVID за сутки подтвердили в следующих областях:
За все время пандемии в Украине заболели - 2 878 674 человека; выздоровели - 2 421 495 человек; летальных случаев - 66 852.