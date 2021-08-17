Новый ЛуАЗ: каким дизайнеру видится "Волынянка" будущего

Дизайнер Тимур Даутов представил собственное видение "Волынянки" будущего. Рендеры перекликаются с классической машиной и одновременно отличаются самобытностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram дизайнера Тимура Даутова.
Автомобильный дизайнер Тимура Даутова в своем Instagram разместил собственное видение концептуального футуристичного внедорожника ЛуАЗ. Первое, что бросается в глаза – двухместная компоновка модели. О количестве мест в салоне можно предположить, опираясь на отсутствие бокового остекления в задней части машины. Среди уже привычных деталей экстерьера по серийным моделям других брендов – это камеры вместо боковых зеркал, выдвижные дверные ручки, светодиодная оптика.
Напомним, в Украине восстановили уникальный трицикл производства Киевского мотозавода. КМЗ К-1В предназначался для людей с ограниченными физическими возможностями.