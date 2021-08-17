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Новый ЛуАЗ: каким дизайнеру видится "Волынянка" будущего

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Киев, Вторник 17 августа 2021 07:59
Новый ЛуАЗ: каким дизайнеру видится "Волынянка" будущего Фото: рендер концептуального внедорожника ЛуАЗ (Instagram/Тимур Даутов)
Автор: Вадим Добровольский

Дизайнер Тимур Даутов представил собственное видение "Волынянки" будущего. Рендеры перекликаются с классической машиной и одновременно отличаются самобытностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram дизайнера Тимура Даутова.

Автомобильный дизайнер Тимура Даутова в своем Instagram разместил собственное видение концептуального футуристичного внедорожника ЛуАЗ. Первое, что бросается в глаза – двухместная компоновка модели. О количестве мест в салоне можно предположить, опираясь на отсутствие бокового остекления в задней части машины. Среди уже привычных деталей экстерьера по серийным моделям других брендов – это камеры вместо боковых зеркал, выдвижные дверные ручки, светодиодная оптика.

Новый ЛуАЗ: каким дизайнеру видится &quot;Волынянка&quot; будущегоНо в машине присутствуют и экзотические решения, а именно прячущиеся в кузов задние фонари, а также полностью отсутствующие передний и задний бамперы. Судя по компактным лючкам на обоих боковинах кузова, можно предположить, что представленный концепт-кар имеет электрическую силовую установку.

Новый ЛуАЗ: каким дизайнеру видится &quot;Волынянка&quot; будущегоК сожалению, интерьер новинки на скетчах показан лишь частично. Имеющиеся рисунки демонстрируют встроенный в руль щиток приборов, лаконичное торпедо, а также откидывающийся экран мультимедиа.

Новый ЛуАЗ: каким дизайнеру видится &quot;Волынянка&quot; будущегоОригинальный ЛуАЗ-969 выпускался с 1966 по 1992 год. Луцкий внедорожник стал одним из самых массовых украинских автомобилей и вошел в отечественную историю, как первый советский серийный автомобиль с передним приводом (его моноприводная версия), а также как первая полноприводная в СССР машина с подключаемой задней осью.

Напомним, в Украине восстановили уникальный трицикл производства Киевского мотозавода. КМЗ К-1В предназначался для людей с ограниченными физическими возможностями.

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