Новый коронавирус продолжает распространяться: какие меры принимает Украина

Новый коронавирус продолжает распространяться и на данный момент в результате заражения в Китае погиб уже 81 человек. В Украине ни одного случая заболевания новым коронавирусом не зафиксировано, вместе с тем, работает оперативная группа, которая следит за ситуацией, подробнее - в материале РБК-Украина.

МИД дал рекомендации украинцам в Китае

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам в Китае:

воздерживаться от поездок в г. Ухань (провинция Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;

употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными;

не посещать рынки по продаже мяса, цирки, зоопарки, животноводческие фермы;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

использовать специальные маски для защиты органов дыхания;

мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

"Укрпочта" заявляет об отсутствии фактов распространения вируса через посылки

В "Укрпочте" заявили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за коронавируса в Китае.

"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - заявили в "Укрпочте".

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания новым коронавирусом

Киевский городской лабораторный центр Минздрава сегодня сообщил, что в Киеве зафиксирован первый в эпидсезоне случай заболевания коронавирусом. Вместе с тем, в ведомстве уточнили, что обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что на данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

СНБО определил меры против распространения коронавируса на Украину

Оперативная группа, которая следит за ситуацией по распространению коронавируса, провела совещание под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова. В рамках совещания Минздраву было поручено усилить возможности колл-центра для предоставления оперативной информации. Кроме того, планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации.

В СНБО также сообщили, что украинские диппредставительства в Китае будут вести полный учет всех украинцев в Китае.

Симптомы коронавируса

Согласно исследованию Народной больницы Уханьского университета, кашель является не единственным симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На начальной стадии заболевание может протекать без кашля и лихорадки. В частности, некоторые заразившиеся жаловались на диарею, головную боль, тошноту, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом.