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Новый коронавирус: Минздрав рекомендует не ездить в страны "красной" зоны

Киев, Вторник 22 декабря 2020 10:34
Новый коронавирус: Минздрав рекомендует не ездить в страны "красной" зоны
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министерство здравоохранения Украины рекомендует воздержаться от поездок в Британию из-за нового штамма коронавируса. Также министерство рекомендует не ездить в страны "красной" зоны.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Минздрав рекомендует воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды, Австралию и страны "красной зоны".

"Будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый коронавирус в Украине", - заявил Ляшко.

По его словам, будут особенно проверять людей, у которых есть симптомы коронавируса, которые были в течение инкубационного периода в Британии или, контактировавших с такими лицами. В случае установления положительного диагноза их будут изолировать.

Напомним, новый тип коронавируса обнаружили в Британии, Нидерландах, Южно-Африканской Республике, Дании и Австралии. Мутировавший коронавирус быстрее распространяется, но при этом не опаснее, чем другие виды.

Как писало РБК-Украина, в Британии новый вид коронавируса зафиксировали еще в сентябре, но распространяться он начал в середине ноября.

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