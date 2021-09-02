Новый Kia Sportage для Европы показали официально

Европейская версия кроссовера Kia Sportage нового поколения представлена официально. Меньше длина и база, дизельные и бензиновые ДВС, две гибридные версии - вот ключевые особенности новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Kia .

Kia представила европейскую версию Sportage пятого поколения в преддверии его мировой премьеры на автосалоне в Мюнхене. Новый кроссовер разработан специально для Европы, и, хотя он в основном выглядит как глобальная модель, представленная в начале июля, на самом деле в длину он на 133 мм короче (4515 мм против 4485).

Колесная база достигает 2680 мм - это на 10 мм больше по сравнению с машиной прошлого поколения. У глобальной "длинной" версии база составляет 2755 мм. Новый Sportage раздался в ширину на 10 мм (1865 мм) и стал выше на те же 10 мм (1645 мм).

Сравнение европейской (вверху) и глобальной версии Kia Sportage

Отличительная черта экстерьера европейской машины – наличие опциональной черной крыши. Покупатели смогут выбирать из широкого списка вариантов 17-, 18- или 19-дюймовых колесных дисков.

В интерьере нового Sportage - большой изогнутый 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а встроенный контроллер дает пассажирам множество возможностей для взаимодействия с ним. Роль щитка приборов выполняет​​ еще один 12,3-дюймовый экран с дисплеем на тонкопленочных транзисторах для четкой графики.

Мультимедиа теперь поддерживает беспроводное обновление. Объем багажного отсека по умолчанию составляет 591 литр. Если сложить спинки второго ряда, то это значение увеличится до 1780 литров.

Европейский Sportage получил несколько гибридных версий. Обычный гибрид без возможности подзарядки оснащен 1,6-литровым двигателем T-GDI и электромотором на 44,2 кВт, а суммарная мощность силовой установки составляет 230 л.с. Принудительного электрорежима у такой машины нет из-за малой емкости батареи (1,49 кВт∙ч), поэтому электроника на ходу сама решает, когда подключать электромотор.

У плагин-гибридной версии - тот же ДВС, но электродвигатель с постоянными магнитами мощнее - 66,9 кВт (91 л.с.), а литий-ионный аккумулятор имеет емкость 13,8 кВт•ч. Суммарная мощность - 265 л.с.

Есть в гамме и обычные версии с ДВС. Так, четырехцилиндровый дизельный двигатель 1.6 CRDI доступен в двух вариантах: на 115 и 136 л.с. У него есть система активного контроля выбросов SCR, которая помогает снизить выбросы NOx. Бензиновые модификации представлены с турбомотором 1.6 T-GDI на 150 или 180 "сил".

Все европейские модели в стандартной комплектации оснащены технологией Stop-and-Go. Новый Sportage также оснащен подвеской с электронным управлением, которая регулирует демпфирование в зависимости от выбранного режима.

Новый Kia Sportage поступит в продажу в Европе в начале следующего года. Цены будут объявлены ближе к этой дате. О дате выхода новинки на украинский рынок будет объявлено позднее.