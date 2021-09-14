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Новый карантинные правила вернут украинцев к "докоронавирусной" жизни, - Ляшко

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 00:32
Новый карантинные правила вернут украинцев к "докоронавирусной" жизни, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Украины внесло изменения в карантинные правила. Они позволят стране возвратиться к нормальной "докоронавирусной" жизни даже в случае ужесточения ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он уточнил, что ограничения, которые раньше вводились в регионе при попадании его в "желтую" зону карантина, теперь могут не применяться в некоторых заведениях в случае, если 80% сотрудников или посетителей привиты хотя бы одной дозой вакцины. Это касается и коллективов учебных заведений.

"Мы разрешаем в желтом, оранжевом и красном уровнях эпидемической опасности, которые устанавливаются в соответствии с определенными индикаторами - заболеваемости, заполненности коек, нагрузки на учреждения охраны здоровья, функционировать определенным сферам экономики во время этих карантинных ограничений", - отметил глава Минздрава.

В случае попадания региона в "красную" зону карантина показатель вакцинированных посетителей или сотрудников учреждения для продолжения его работы должен составлять 100%.

Ляшко также отметил, что, согласно новым правилам, сертификат о вакцинации будет включать информацию о введении препарата от коронавируса или о перенесенном не позднее чем полгода назад заболевании COVID-19.

Напомним, Ляшко также заявил, что контролирующие органы будут проверять долю сотрудников в школах, которые были вакцинированы.

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