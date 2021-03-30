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Новый инвестор сообщил, что ТРЦ Respublika достроят до конца года

Автор: РБК-Украина

Глава наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский подтвердил, что фонд инвестирует в строительство торгово-развлекательного центра Respublika Park. По его словам, объект должны достроить и сдать в эксплуатацию уже до конца этого года.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Мы приобрели все права и уже активно инвестируем в достройку ТРЦ. Считаем, что этот проект будет успешным, в том числе, за счет новой концепции. Это будет самый большой торговый центр в Украине, площадью 300 тысяч квадратных метров, где разместятся около 500 магазинов, парк развлечений с применением самых последних технологий, около 50 ресторанов, кинотеатры", - сказал Шахновский.

Он также уточнил, что ТРЦ планируют открыть до конца 2021 года.

"Если не будет форс-мажоров, связанных с пандемией, объект будет введен в эксплуатацию в мае этого года, и открыт для посетителей в 4 квартале этого года. Как я уже сказал, с новой концепцией, а также ребрендингом на Respublika Park", - добавил он.

Анатолий Шахновский был назначен операционным директором проекта Respublika Park.

Напомним, Respublika Park - один из крупнейших ТРЦ Киева, строительство которого началось в 2012 году и было приостановлено в 2015 году. Собственником инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" является Виталий Хомутынник.

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