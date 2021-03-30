Новый инвестор сообщил, что ТРЦ Respublika достроят до конца года

"Мы приобрели все права и уже активно инвестируем в достройку ТРЦ. Считаем, что этот проект будет успешным, в том числе, за счет новой концепции. Это будет самый большой торговый центр в Украине, площадью 300 тысяч квадратных метров, где разместятся около 500 магазинов, парк развлечений с применением самых последних технологий, около 50 ресторанов, кинотеатры", - сказал Шахновский.

Он также уточнил, что ТРЦ планируют открыть до конца 2021 года.

"Если не будет форс-мажоров, связанных с пандемией, объект будет введен в эксплуатацию в мае этого года, и открыт для посетителей в 4 квартале этого года. Как я уже сказал, с новой концепцией, а также ребрендингом на Respublika Park", - добавил он.

Анатолий Шахновский был назначен операционным директором проекта Respublika Park.