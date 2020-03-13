ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый глава Минздрава представил закон о борьбе с коронавирусом

Новости » Политика     13.03.2020 - 18:30
Новый глава Минздрава представил закон о борьбе с коронавирусом
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Закон урегулирует применение карантинных мер в Украине

Министр здравоохранения Илья Емец представил нардепам законопроект о борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Сообщается, что сегодня Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств законопроект о первоочередных решениях, связанных с предотвращением коронавируса COVID-19 и связанных с ним заболеваний.

Законопроект предусматривает:

  • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
  • Возможность работникам выполнять работу на дому;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
  • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
  • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
  • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Верховной рады для принятия закона о борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения сегодня заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.

Консульская служба МИД Украины прекращает прием граждан из-за коронавируса Трамп проведет пресс-конференцию из-за коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныЗаконКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь