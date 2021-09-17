Новый электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получит технологию распознавания лиц

Компания Genesis (премиальный суббренд Hyundai) начинает внедрение своей технологии Face Connect, которая, как следует из названия, включает систему распознавания лиц, позволящую открывать и закрывать двери без использования смарт-ключа.

Первой моделью с технологией Face Connect станет электричческий кроссовер Genesis GV60, производство которого начнется в ближайшее время.

Распознавание лиц осуществляется инфракрасной камерой ближнего диапазона, вмонтированной в центральную стойку кузова. Заявлено, что камера распознает зарегистрированного в системе пользователя в любое время суток и при любой погоде - днем и ночью, при сильной облачности, дожде и снеге.

В системе можно зарегистрировать два человека. Заявлено, что Face Connect использует технологию машинного обучения для повышения точности идентификации пользователей.

Face Connect также будет использоваться для изменения ездовых настроек машины согласно предпочтениям водителя.

Face Connect появится на других моделях Genesis, а через несколько лет наверняка будет и более бюджетных автмобилях материнского бренда Hyundai.