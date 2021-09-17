Новый электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получит технологию распознавания лиц

Электрический кроссовер Genesis GV60 получил технологию распознавания лиц Face Connect. С ее помощью можно открыть и закрыть машину, а также настроить по себя сиденья и зеркала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Genesis.
Компания Genesis (премиальный суббренд Hyundai) начинает внедрение своей технологии Face Connect, которая, как следует из названия, включает систему распознавания лиц, позволящую открывать и закрывать двери без использования смарт-ключа.
Первой моделью с технологией Face Connect станет электричческий кроссовер Genesis GV60, производство которого начнется в ближайшее время.
Face Connect также будет использоваться для изменения ездовых настроек машины согласно предпочтениям водителя.
Face Connect появится на других моделях Genesis, а через несколько лет наверняка будет и более бюджетных автмобилях материнского бренда Hyundai.
Напомним, Genesis GV60 получил самый необычный селектор трансмиссии в истории. Он выполнен в виде вращающейся стеклянной полусферы.