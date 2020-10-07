Новый арендатор завода "Радар" инвестирует в создание многофункционального центра развития

Компания "НЕСТ", которая является арендатором помещений киевского завода "Радар", начала процесс привлечения креативных партнеров и инвестиций для ревитализации объекта. Согласно проекту, помещения "Радара" будут преобразованы в многофункциональный центр развития.

Об этом говорится в сообщении компании.

Для реализации этих планов "НЕСТ" подписала соглашение с инвестиционной компанией "1988 Company". Сейчас начата работа над поиском архитекторов, реализующих проект ревитализации.

Гендиректор "1988 Company" Илья Страх считает, что подобные проекты позволяют развивать IT-отрасль в Украине и привлекать инвестиции в экономику. У компании уже есть определенные наработки по ревитализации "Радара" по созданию креативного пространства, который включает социальные, образовательные и коммерческие объекты.

В свою очередь, руководитель "НЕСТ" Алексей Полетуха отмечает, что его компания открыта к сотрудничеству с теми, кто готов развивать Киев, сохраняя при этом его исторический архитектурный ландшафт.

"16 тысяч квадратных метров ревитализации - это амбициозный проект, поэтому мы открыты к партнерству с теми компаниями, которые хотят развивать современный Киев через сохранение его исторической составляющей. Нам очень нравится то, что предложила компания "1988 Company". Это молодые прогрессивные специалисты, которые знают, как "перезагрузить" город для создания современного общественного пространства, где можно совместить социальную и бизнес функцию. Именно благодаря подобным партнерствам можно способствовать позитивным изменениям в городе и обществе", - заявляет Алексей Полетуха.

Напомним, аукцион по передаче в аренду помещений завода "Радар" завершился 4 сентября. Он был проведен с использованием электронной площадки, что исключает человеческий фактор и коррупционную составляющую.

Суммарная площадь помещений, переданных в аренду, составляет 16,8 тысяч квадратных метров.

Завод "Радар" был основан в 1930 году и разместился в здании бывшего котельного завода чешского концессионера Пауля.

В советское время завод специализировался на производстве радиолокационных комплексов для самолетов и вертолетов, а также на изготовлении продукции гражданского назначения.